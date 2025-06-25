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25 июня, 09:45

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В усадьбе Виноградово началось благоустройство территории

В усадьбе Виноградово началось благоустройство территории

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На северо-востоке Москвы началось благоустройство территории усадьбы Виноградово – об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Памятник культурного наследия сохранят в его историческом облике и планировочной композиции.

Специалисты уже приступили к монтажу оснований для экотроп и установке системы наружного освещения. На территории появятся новые беседки, скамейки, ротонда с подвесными качелями, а также амфитеатр с крытой сценой и павильон для артистов. Чашу фонтана отреставрируют, а устаревшее ограждение восстановят по историческим аналогам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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