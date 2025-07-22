Парковка у социальных объектов может стать бесплатной

Парковка рядом с социальными объектами может стать бесплатной. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. В документе определено, что к объектам социальной инфраструктуры относятся образовательные, медицинские, религиозные, культурные и спортивные учреждения, а также объекты культурного наследия и специализированный жилищный фонд.

Отдельно строить новые парковки не планируется – бесплатными сделают уже действующие. Согласно законопроекту, владельцы парковок смогут самостоятельно устанавливать продолжительность бесплатной стоянки, но она должна быть не менее тридцати минут. Этого времени будет достаточно, чтобы проводить ребенка в школу, посетить врача или воспользоваться другими социальными услугами.

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