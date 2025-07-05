Россиян могут лишить 90% фильмов в онлайн-кинотеатрах

Россияне могут лишиться доступа к 90% фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. Госдума одобрила закон, запрещающий показ на цифровых платформах фильмов и сериалов без прокатного удостоверения.

Сейчас, по данным индустрии, 9 из 10 кинокартин на стриминговых сервисах выходят без таких документов. Новый порядок обяжет получать прокатные удостоверения для любого аудиовизуального произведения, и не только онлайн-платформам, но и производителям, прокатчикам и лицензиатам.

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