03 февраля, 09:16

Город

Москва выставила на торги четыре нежилых помещения в Даниловском районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на городские торги четыре нежилых помещения свободного назначения в Даниловском районе. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты находятся по адресам Павелецкая набережная, дом 10, корпус 3, улица Лестева, дом 18, Дубининская улица, дом 65, корпус 1, Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 4.

По его словам, их площадь составляет от 104,3 до 1 057,5 квадратного метра. В самом большом помещении на Павелецкой набережной с административным назначением можно разместить офисы компаний, учебных заведений или общественных организаций. Три других объекта на Дубининской, Лестева и Малой Тульской улицах имеют свободное назначение. В них можно открыть кафе, пункты выдачи заказов, магазины, аптеки.

Объект на Павелецкой набережной размещен на втором и первом этажах, а также имеет подвал. Помещение на Малой Тульской расположено на первом этаже здания и в подвале. Два других помещения занимают подвалы. У всех объектов есть отдельный вход и доступ к инженерным коммуникациям.

Уточняется, что здание на улице Лестева является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому покупателю необходимо выполнять требования по его сохранению.

Как отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, Даниловский район является достаточно престижным местом, где бизнес открывают как в современных, так и в исторических зданиях.

"По итогам торгов в 2025 году Южный административный округ занял второе место после Центрального по числу помещений, проданных в объектах культурного наследия. При этом девять таких объектов расположены именно в Даниловском районе", – рассказала Соловьева.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 февраля и 16 марта. Сами торги пройдут в период с 17 февраля по 25 марта. Для участия в аукционах необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Также на аукцион были выставлены два нежилых помещения в районах Орехово-Борисово Северное и Братеево. Объекты расположены на улицах Шипиловской и Борисовские Пруды. Их площадь составляет 311,9 и 343,1 квадратного метра соответственно.

