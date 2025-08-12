Бесплатный мастер-класс по рисованию для детей пройдет на Болотной площади

На Болотной площади 12 августа в 18:00 пройдет бесплатный мастер-класс для детей по рисованию на воде в технике эбру. Участники узнают, как создаются узоры на поверхности воды с помощью специальных красок, а готовую картину смогут забрать с собой.

В хабе "Развитие" в 16:00 состоится игра в твистер, в 18:00 – мастер-класс по созданию панно из мягкого пластилина. В 19:30 на роллердроме начнется показ мультфильмов "Союзмультфильма". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.