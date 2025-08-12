Форма поиска по сайту

12 августа, 07:45

Бесплатный мастер-класс по рисованию для детей пройдет на Болотной площади

В музее Пушкина 12 августа пройдет выставка о цветах и истории музея

"Утро": температура воздуха в Москве составит 21 градус 12 августа

Ревматологический центр в больнице имени Пирогова открылся после ремонта

В подмосковном Щелкове улицы затопило после сильного ливня

В центре Москвы проводят комплексное благоустройство улиц

Около 12 млн поездок совершили пассажиры с момента запуска Троицкой линии метро

В Москве может выпасть треть месячной нормы осадков

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии показали патрулирование ночных улиц

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения подозреваемым в ограблении "Почты России"

На Болотной площади 12 августа в 18:00 пройдет бесплатный мастер-класс для детей по рисованию на воде в технике эбру. Участники узнают, как создаются узоры на поверхности воды с помощью специальных красок, а готовую картину смогут забрать с собой.

В хабе "Развитие" в 16:00 состоится игра в твистер, в 18:00 – мастер-класс по созданию панно из мягкого пластилина. В 19:30 на роллердроме начнется показ мультфильмов "Союзмультфильма". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

