"Московский патруль": спецподразделению "Пересвет" Росгвардии исполнится 30 лет в 2025 г

Спецподразделение "Пересвет" Главного управления Росгвардии по Московской области готовится отпраздновать 30 лет в 2025 году.

Подразделение было организовано в 1995 году. На тот момент отряд был небольшой, составлял всего 100 человек. В основном силовики работают на территории Московской области, однако иногда они выезжают и на Северный Кавказ. Подробнее – в программе "Московский патруль".