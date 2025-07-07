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Новости

07 июля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Химках мошенники похитили у пенсионерки 8 млн рублей

Новости регионов: в Химках мошенники похитили у пенсионерки 8 млн рублей

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В подмосковных Химках мошенники похитили у пенсионерки 8 миллионов рублей. По данным МВД, 72-летней женщине сначала позвонил человек, представившийся сотрудником Почты России, а затем к ней поступили еще несколько звонков от лиц, которые выдавали себя за правоохранителей. Пенсионерка несколько раз передала деньги курьерам. Полиция задержала одного из подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

В Хабаровском крае из-за подъема уровня воды в горных реках смыло пешеходный мост и основания теплотрассы. Местные жители рассказали, что последний раз мост ремонтировали около семи лет назад, причем не полностью. Нижние основания давно пришли в негодность. Сейчас трубопровод сильно прогнулся и висит в воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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