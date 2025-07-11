"Московский патруль": москвичам рассказали об уходе за служебными собаками Росгвардии

За состоянием здоровья служебных собак Росгвардии присматривают ветеринары. Они также решают, какое животное останется на службе, а какое отправится на заслуженный отдых.

В вольерах содержатся десятки собак. Ветеринары проверяют их глаза, уши и аппетит. Если животное ведет себя неестественно, то врач совместно с кинологом отводят собаку в веткабинет для более детального осмотра.

Подробнее – в программе "Московский патруль".