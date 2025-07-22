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22 июля, 21:30

Общество

"Московский патруль": бойцы Росгвардии прошли испытания на право ношения знака отличия

"Московский патруль": бойцы Росгвардии прошли испытания на право ношения знака отличия

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В Подмосковье бойцы Росгвардии прошли испытания на право ношения знака отличия, который символизирует высший профессионализм, доблесть и мужество. Спецназовцы стреляли, дрались в рукопашную и демонстрировали чудеса физической подготовки.

Прошедший испытания на "отлично" боец СОБР "Булат" с позывным "Стрела" уже шесть лет работает в подразделении. Во время одной из спецопераций он первым пошел штурмовать квартиру, в которой скрывался террорист. В результате мужчина получил огнестрельное ранение в глаз и обе ноги, но даже после этого остался в рядах спецназа.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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