Путин посмертно наградил орденом Мужества машиниста брянского поезда

Фото: vk.com/Павел Мишин

Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества машиниста поезда Павла Мишина, который погиб при обрушении моста в Брянской области. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

По данным пресс-службы РЖД, Мишин являлся машинистом поезда № 86 Климов – Москва. Его действия смогли спасти сотни жизней. В компании отмечали, что машинист задействовал экстренное торможение, благодаря чему смог снизить скорость поезда перед столкновением.

Кроме того, ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоились помощник машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Николай Иваньков, начальник пассажирского поезда вагонного участка Брянск Московского филиала ФПК Евгений Солопеев и машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Курск-Сортировочный Олег Цурин. Они были награждены за смелые и решительные действия.

Несколько участников ликвидации последствий случившегося получили медали "За спасение погибавших", а врачи – медали "За храбрость" II степени.

Вместе с тем погибшему в боях за Мариуполь сержанту Радиславу Хугаеву Путин присвоил посмертно звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

При этом глава Волгоградской области Андрей Бочаров был удостоен ордена "За заслуги перед отечеством" III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

Ранее Путин присвоил начальнику Саратовского военного института Росгвардии, Герою России Александру Белоглазову звание генерал-майора. Аналогичное звание получили и командиры 115-й отдельной бригады особого назначения Иван Клемин и 28-го отдельного отряда специального назначения "Ратник" Александр Парунов.

