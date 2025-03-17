Путин присвоил звание генерал-майора Герою России Белоглазову

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Владимир Путин присвоил начальнику Саратовского военного института Росгвардии, Герою России Александру Белоглазову звание генерал-майора. Указ опубликован на портале правовых актов.

Кроме того, глава государства присвоил аналогичное звание командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-го отдельного отряда специального назначения "Ратник" Александру Парунову.

Специальное звание генерал-майора полиции присвоено командиру СОБР "Гранит" Дмитрию Очеретяному, звание генерал-майора медицинской службы – начальнику Главного военного клинического госпиталя Росгвардии Олегу Багаеву.

В 2024 году президент назначил Белоглазова начальником Саратовского военного института Росгвардии. Герой России ранее служил в центре специального назначения "Витязь", под его командованием спецподразделение выполняло боевые задачи в зоне СВО.

Ранее Путин присвоил звания Героя России космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Они были награждены за "мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции".

До этого президент наградил медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени исполняющего обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрия Гарцева и главу минздрава Белгородской области Андрея Иконникова. Они получили награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.