Путин удостоил госнаград министров здравоохранения ДНР и Белгородской области

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Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени исполняющего обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрия Гарцева и главу минздрава Белгородской области Андрея Иконникова.

Соответствующий указ российского лидера появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что они получили награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Путин наградил коллектив МГУ орденом "За доблестный труд". Церемония прошла в атриуме Фундаментальной библиотеки университета. Сотрудники вуза были удостоены награды за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также развитие отечественной науки и образования.