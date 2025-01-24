Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста РФ

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Также глава государства присвоил звание заслуженного журналиста РФ председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву за "заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу". Экс-президенту Киргизии, профессору МГУ Аскару Акаеву было присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ. В свою очередь, коллектив издательского дома "Комсомольская правда" награжден орденом Почета.

Кроме того, президент России указом наградил орденом Мужества посмертно корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить", – говорится в документе.

Ранее Путин наградил коллектив Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова орденом "За доблестный труд". Отмечается, что коллектив университета был удостоен награды за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также развитие отечественной науки и образования.

Вуз должен и дальше оставаться главной кузницей кадров в стране, отметил президент.