Путин наградил Прилепина благодарностью и медалью "За воинскую доблесть"

Фото: ACC/NEWS.ru/Сергей Петров

Писатель Захар Прилепин получил от Владимира Путина благодарность и медаль "За воинскую доблесть". Как рассказали ТАСС в пресс-службе журналиста, медаль ему вручил глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, благодарность передал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Сам Прилепин признался, что воспринимает награду от главы государства как высокую оценку работы созданного в составе Росгвардии полка особого назначения "Оплот", подразделения "Родня" бригады "Пятнашка" и лагеря военной подготовки "Сталь". Как отметил писатель, особенно приятно, что вручение благодарности совпало с выходом российского сериала "Ополченский романс", снятого по его книге.

Медаль "За воинскую доблесть" была присуждена писателю еще в 2022 году, однако вручение состоялось только сейчас. Прилепин получил ее за службу в зоне СВО на Луганском направлении, где он был замкомандира батальона "Оплот".

Тем временем Путин вручил коллективу научно-производственного предприятия "Радар ммс" орден Александра Невского. Завод удостоен награды за высокие достижения в обеспечении оборонного потенциала России, сообщается на сайте Кремля.

Ранее президент наградил медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени исполняющего обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрия Гарцева и главу минздрава Белгородской области Андрея Иконникова. Они получили награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.