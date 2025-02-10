Врач Богданов: сотовый телефон приводит к эмоциональным вспышкам и раздражительности

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Постоянное пользование сотовым телефоном может спровоцировать переутомление, эмоциональные вспышки и раздражительность. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-невролога, заведующего кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей ФГБУ Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Рината Богданова.

"Идет постоянный входящий поток. С одной стороны, это условно-обезболивающий эффект – отвлечение, а с другой стороны, это переутомление, приводящее к раздражительной слабости, эмоциональным вспышкам, раздражительности, истощаемости, потери работоспособности", – сказал он.

При использовании телефона специалист посоветовал соблюдать меры гигиены, связанные с ограничением времени. При погружении в цифровой мир необходимо понимать, зачем это делать и с какой целью, подчеркнул врач.

"Выполнять осознанно эту задачу и отключаться. Иначе это приведет к зависимости", – отметил он.

По словам Богданова, проверить свою зависимость от гаджета можно, отказавшись от телефона на весь день и заменив его на физическую активность.

Подростки-игроманы могут терять контроль над эмоциями, проявлять агрессию, вспыльчивость и раздражительность, если родители запрещают им играть, рассказала ранее руководитель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская.

За видеоиграми время пролетает незаметно, поэтому подростки зачастую не могут остановиться, подчеркнула она. Вместе с тем, помимо игр, у представителей молодого поколения не остается хобби, интересов, друзей, пропадает интерес к общению с родными и близкими.

