"Известия": штраф за оплату криптовалютой появится в РФ с 2026 года

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Россиян будут штрафовать за оплату криптовалютой с 2026 года. Для обычных граждан штраф составит от 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 700 тысяч. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Он напомнил, что закон о цифровых финансовых активах, запрещающий оплату криптовалютой на территории РФ, вступил в силу еще в 2021 году. Тем не менее в России разрешены приобретение, продажа, владение, инвестирование в цифровые валюты, а также разрешен майнинг.

По словам экспертов, с 2021 года расчеты с криптовалютой отчасти ушли в "серую зону". Именно на нее и будет направлен новый законопроект, который закроет лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет.

Отмечается, что одной из самых популярных отраслей для платежей в криптовалюте являются видеоигры. Помимо этого, в 2023 году в РФ работали примерно 300–400 криптопроцессинг-сервисов и ботов, которые предлагали помощь в приеме оплаты товаров и услуг криптовалютами. Один из таких сервисов, к примеру, позволяет оплатить товар в стейблкоине, привязанном к курсу доллара.

Ранее Минфин РФ предложил обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) аренду майнинговой инфраструктуры. Инициатива выдвинута в рамках исключения неопределенности в вопросе применения НДС при предоставлении российскими налогоплательщиками иностранным лицам инфраструктуры для майнинга цифровой валюты.

В свою очередь, глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков предложил использовать непроданный в Европу газ для майнинга на Дальнем Востоке. По его словам, в стране присутствует избыток природного газа после потери экспорта стран Европы.