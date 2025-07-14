Стоимость биткоина превысила 120 тыс долларов

Фото: 123RF/jolly5xpander

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 120 тысяч долларов, свидетельствуют данные площади Binance.

По информации на 06:41 по московскому времени, криптовалюта достигла 120 тысяч долларов (+1,87%). В 06:45 биткоин ускорил рост и находился на уровне 121 014,73 доллара (+2,82%).

Ранее ЦБ России предложил ввести запрет на расчеты криптовалютами вне экспериментального правового режима (ЭПР). По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, такие инструменты зачастую используются для проведения непрозрачных операций.

При этом Центробанк сохранил свою позицию о невозможности использования валют в качестве платежного инструмента.