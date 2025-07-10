Ефрейтор из якутского села получил звание Героя России

Фото: телеграм-канал "Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал."

Ефрейтор Алексей Петров из села Магасс Верхневилюйского улуса Якутии удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.

Мужчина стал двенадцатым Героем РФ из этого российского региона, получившим звание во время СВО. Николаев подчеркнул, что военнослужащий с позывным Медведь обладает "несокрушимой силой духа и настоящим мужеством".

"В боях Алексей проявил выдающуюся храбрость. Штурмовал позиции противника, освобождал населенные пункты, лично уничтожил несколько пулеметных точек, ликвидировал десятки боевиков и единиц техники", – отметил глава республики в своем телеграм-канале.

В ходе боев Петров был тяжело ранен и потерял обе ноги. Но его подвиг, уверен глава Якутии, уже вписан в историю страны как пример стойкости, верности и мужества.

"Республика гордится своим героем!" – добавил Николаев.

По данным пресс-службы регионального правительства, военнослужащий стал бойцом спецоперации 22 июня 2024 года, он служил в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригаде.

"В ожесточенном бою в лесополосе под названием "Спартак" Алексей Рафаэлович получил тяжелые ранения. Несмотря на боль, героический штурмовик из Якутии в течение восьми дней продолжал вести бой, нанося существенный урон врагу", – указали в пресс-службе правительства.



Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия обязательно победит в СВО. Президент страны отмечал, что бойцами специальной военной операции гордится вся Россия. Кроме того, он обратил внимание на роль молодежи в ходе боев. По словам российского лидера, молодые военные на собственном примере демонстрируют силу, которая кроется в любви к Отечеству.

