Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Победа России в спецоперации на Украине обязательно случится. Об этом заявил Владимир Путин на открытии молодежных центров в российских регионах.

Он пообщался с активисткой с Ямала Полиной Черемных, которая является супругой бойца СВО. Российский лидер попросил ее передать наилучшие пожелания ее мужу и его боевым товарищам.

"Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет", – сказал президент.

Он также указал, что участниками СВО гордится вся Россия, и назвал их "нашими парнями". В рамках церемонии один из участников, герой СВО Сергей Михайленко из творческого поселка "Счастливцево" арт-кластера "Таврида" в Геническе, исполнил для Путина свою песню, подчеркнув, что она посвящена "его парням", боевым товарищам.

"Мне было очень приятно, когда вы сказали, что эта песня посвящается "моим парням". Все они – наши парни, и мои, и ваши", – заметил президент РФ.

Кроме того, он обратил внимание на роль молодежи в зоне проведения спецоперации. По словам российского лидера, они доказывают, какая сила находится в любви к Отечеству.

Ранее Путин заявлял, что бессмертие России заключается в ее победах, которые были достигнуты, невзирая на тяжелые испытания. Российский лидер рассказал, что провел встречу с писателем Александром Прохановым, который назвал смыслом Дня России бессмертие. Однако, добавил глава РФ, такая характеристика может относится не только к празднику 12 июня, но и ко всей стране.

