"Московский патруль": полицейские ликвидировали две нарколаборатории в Подмосковье.

Сразу две крупные нарколаборатории были ликвидированы полицейскими в Московской области. Одна из них приносила нелегальным торговцам доход больше миллиона рублей в месяц.

По предварительным данным, в декабре прошлого года 22-летний житель столицы в одном из мессенджеров нашел работу по изготовлению запрещенных веществ. По указанию кураторов он арендовал гараж, в подвале которого организовал лабораторию по производству наркотиков. Руководители нарколабораторий и их сообщники сейчас в СИЗО. Подробнее – в программе "Московский патруль".