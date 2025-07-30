Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские ликвидировали две нарколаборатории в Подмосковье.

"Московский патруль": полицейские ликвидировали две нарколаборатории в Подмосковье.

"Московский патруль": перед судом предстал таксист, изнасиловавший пассажирку

"Московский патруль": дело серийного отравителя из Балашихи направлено в суд

"Московский патруль": девушка-зацепер погибла на станции Кусково МЦД-4

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июля

Землетрясение магнитудой 6,5 балла произошло у побережья Камчатки

Новости регионов: сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло на Камчатке

Два автобуса вспыхнули на территории предприятия в Кубинке

После землетрясения на Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская Сопка

На Камчатке отменили угрозу цунами

Сразу две крупные нарколаборатории были ликвидированы полицейскими в Московской области. Одна из них приносила нелегальным торговцам доход больше миллиона рублей в месяц.

По предварительным данным, в декабре прошлого года 22-летний житель столицы в одном из мессенджеров нашел работу по изготовлению запрещенных веществ. По указанию кураторов он арендовал гараж, в подвале которого организовал лабораторию по производству наркотиков. Руководители нарколабораторий и их сообщники сейчас в СИЗО. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика