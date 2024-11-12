Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа"

Фото: вяткаавиа.рф

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа", передает пресс-служба агентства.

Причиной стало заявление гендиректора фирмы, который написал его в первый день выезда к эксплуатанту комиссии Росавиации. Она была сформирована на базе Приволжского МТУ с участием сотрудников центрального аппарата агентства и приступила к анализу производственной деятельности "Вяткаавиа".

Проверку решили организовать после выявления Ространснадзором целого ряда нарушений со стороны сотрудников теперь бывшего эксплуатанта в части обеспечения требований безопасности полетов.

Вечером 26 октября вертолет Ми-2 санавиации компании "Вяткаавиа" потерпел крушение в лесу у деревни Белеенки в Даровском районе Кировской области.

В результате погибли четыре человека, которые представляли команду медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации: пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, а также двое фельдшеров Татьяна Глызина и Сергей Широких. Пациентов на борту вертолета не было.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".