В Киргизии ввели мораторий на выдачу сертификатов эксплуатанта авиакомпаниям

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Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел мораторий на регистрацию и выдачу сертификатов эксплуатанта для новых авиакомпаний в стране, следует из заявления пресс-службы главы государства.

Такое решение было принято для укрепления национальной авиационной системы, а также повышения ее прозрачности, надежности и соответствия международным требованиям. В документе также указано, что государственное агентство гражданской авиации должно проверить деятельность авиакомпаний, выполняющих полеты исключительно за пределами республики, а также имеющих воздушные суда, которые не базировались в аэропортах Киргизии более месяца.

В результате проверок тем организациям, в которых выявят нарушения, аннулируют регистрацию и сертификат эксплуатанта.

Разработка соответствующего документа была начала после крушения самолета Ил-76. Тогда выяснилось, что этот лайнер был в прошлом зарегистрирован на киргизскую фирму, однако на момент катастрофы уже около 10 месяцев был снят с регистрации в Киргизии.

"Наша главная задача – установить строгий контроль над авиакомпаниями, работающими за границей, и гарантировать, что каждый их рейс полностью соответствует требованиям государства и международного сообщества", – подчеркнул Жапаров.

Глава страны уточнил, что подобные ситуации, как с Ил-76, создают прямую угрозу усилиям по исключению Кыргызстана из черного списка Европейского союза.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Судане в конце октября. У одного из членов экипажа нашли удостоверение на имя гражданина РФ Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ и связана с Киргизией.

Другим членом экипажа оказался россиянин Антон Селиванец. По словам брата погибшего, мужчина часто бывал в местах военных конфликтов, доставлял туда гуманитарную помощь.

Силы быстрого реагирования Судана сформировали комиссию, чтобы установить страну принадлежности сбитого самолета Ил-76 и личности членов экипажа.