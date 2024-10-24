Власти ОАЭ заявили, что сбитый над Суданом Ил-76 не зарегистрирован в Эмиратах

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Сбитый над Суданом самолет Ил-76 не был зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом говорится в письменном заявлении представителя эмиратского правительства.

"Вопреки беспочвенным сообщениям прессы, важно четко заявить, что самолет, о котором идет речь, не зарегистрирован и не связан с Объединенными Арабскими Эмиратами", – приводит ТАСС отрывок из письма.

Представитель власти также отметил, что ОАЭ не поставляют вооружение ни одной из сторон гражданского конфликта в Судане. Любые противоположные сообщения будут свидетельствовать о том, что страна является объектом дезинформационной кампании суданской армии, подчеркнул он.

О крушении самолета Ил-76 стало известно 21 октября. У одного из членов экипажа нашли удостоверение на имя гражданина РФ Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ и связана с Киргизией.

Другим членом экипажа оказался россиянин Антон Селиванец. По словам брата погибшего, мужчина часто бывал в местах военных конфликтов, доставлял туда гуманитарную помощь.

Силы быстрого реагирования Судана сформировали комиссию, чтобы установить страну принадлежности сбитого самолета Ил-76 и личности членов экипажа.