В Судане сформировали комиссию для установления страны принадлежности сбитого Ил-76

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Силы быстрого реагирования Судана сформировали комиссию, чтобы установить страну принадлежности сбитого самолета Ил-76 и личности членов экипажа. Об этом заявил советника командующего СБР Аль-Баши Табик.

"Была сформирована комиссия, чтобы идентифицировать самолет и установить, какому государству он принадлежит и кто был на борту", – приводит РИА Новости слова советника.

О крушении самолета Ил-76 стало известно 21 октября. У одного из членов экипажа нашли удостоверение на имя гражданина РФ Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ и связана с Киргизией.

Другим членом экипажа оказался россиянин Антон Селиванец. По словам брата погибшего, мужчина часто бывал в местах военных конфликтов, доставлял туда гуманитарную помощь.

СБР Судана уже установили, что сбитый грузовой самолет использовался суданскими ВС. Его арендовали, и в конечном счете он стал принадлежать армии.