Сбитый в Судане Ил-76 использовался суданскими вооруженными силами

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Грузовой самолет, который был сбит в Судане, использовался суданскими ВС. Согласно предварительным данным, на борту находились иностранные граждане, сообщил РИА Новости советник командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Аль-Баша Табик.

По имеющейся сейчас информации, самолет был военным. Его арендовали, и в конечном счете он стал принадлежать армии, рассказал Табик.

О сбитом Ил-76 стало известно 21 октября. У одного из членов экипажа нашли удостоверение на имя Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией.

Установлено, что Гранов – гражданин РФ, но не сотрудник киргизского аэропорта Манас. Он также не имеет никакого отношения к системе аэропортов Киргизии.

Другим членом экипажа оказался россиянин Антон Селиванец. Как рассказал брат погибшего, мужчина часто бывал в местах военных конфликтов, доставлял туда гуманитарную помощь.

СБР Судана уже нашли черные ящики сбитого судна. Специалисты извлекут из них информацию, а полученные данные предоставят на пресс-конференции после расшифровки.