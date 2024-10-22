Сбитый в Судане Ил-76 был исключен из списка гражданских самолетов Киргизии в январе

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Грузовой самолет Ил-76, который был сбит над территорией Судана, исключили из списка гражданских бортов Киргизии еще в январе 2024 года, сообщается на сайте киргизского МИД.

"Воздушное судно ИЛ-76ТД с регистрационным номером EX-76011 было исключено из реестра гражданских воздушных судов Кыргызской Республики 12 января 2024 года и перешло в регистрацию Республики Судан", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, вопрос находится на контроле министерства.

Грузовой самолет, на котором могли быть россияне, был сбит в Судане 21 октября. В свою очередь, диппредставительство РФ находилось на связи с суданскими властями после поступившей от Сил быстрого реагирования (СБР) информации о сбитом самолете.

Также в СМИ появилась информация, что СБР, участвующие в суданском конфликте, могли сбить грузовой самолет по ошибке, приняв его за военный. На самом деле, был сбит Ил-76, а у одного из членов экипажа нашли удостоверение на имя Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией.

Помимо этого, у другого члена экипажа был российский паспорт. Им оказался россиянин Антон Селиванец.

Позже стало известно, что Гранов – гражданин России, но не является сотрудником киргизского аэропорта Манас. Он также не имеет никакого отношения к системе аэропортов Киргизии.