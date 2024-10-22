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22 октября, 10:04

Происшествия

Погибший при крушении Ил-76 в Судане Гранов не работал в аэропорту Киргизии

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Россиянин Виктор Гранов, погибший в результате крушения грузового самолета Ил-76 в Судане, не имеет никакого отношения к системе аэропортов Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Манас, в состав которого входят все крупные воздушные гавани республики.

В аэропорту подчеркнули, что документы, найденные на месте авиакатастрофы, принадлежали сотруднику компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову.

"Он являлся гражданином России и не являлся сотрудником самого аэропорта Манас", – говорится в сообщении.

Накануне вечером стало известно, что в Судане сбит грузовой самолет, на котором могли быть россияне. В свою очередь, диппредставительство РФ в Судане находилось на связи с суданскими властями после поступившей от Сил быстрого реагирования (СБР) информации о сбитом самолете.

Позже СМИ писали, что СБР, участвующие в суданском конфликте, могли сбить грузовой самолет по ошибке, приняв его за военный. На самом деле был сбит Ил-76, а у одного из членов экипажа нашли удостоверение на имя Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. Между тем о выживших членах экипажа не сообщалось. Также большая часть самолета сгорела.

Помимо этого, у другого члена экипажа был российский паспорт. Им оказался россиянин Антон Селиванец. По словам брата погибшего, мужчина часто бывал в местах военных конфликтов, доставлял туда гуманитарную помощь. Также родственник рассказал, что за несколько часов до крушения Селиванец прислал видео из самолета, снятое на высоте 8,5 тысячи метров.

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