В сбитом в Судане Ил-76 находился россиянин Антон Селиванец

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В сбитом в Судане Ил-76 был россиянин Антон Селиванец, сообщает RT со ссылкой на его брата.

Родственник Селиванцева рассказал, что за несколько часов до крушения тот прислал видео из самолета, снятое на высоте 8,5 тысячи метров. По словам брата летчика, они часто переписывались, но редко созванивались. В этот же раз перед вылетом в Судан летчик неожиданно позвонил.

"Он сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет", – уточнил мужчина.

Брат летчика добавил, что Селиванцев часто бывал в местах военных конфликтов, доставлял туда гуманитарную помощь. На вопрос, не страшно ли, летчик всегда отвечал родственнику, что кому-то все же надо отвозить помощь.

Накануне вечером стало известно, что в Судане сбит грузовой самолет, на котором могли быть россияне. В свою очередь, посольство РФ в Судане находилось на связи с суданскими властями после поступившей от Сил быстрого реагирования (СБР) информации о сбитом самолете.

Позже СМИ писали, что СБР, участвующие в суданском конфликте, могли сбить грузовой самолет по ошибке, приняв его за военный. На самом деле был сбит Ил-76, а у одного из членов экипажа нашли удостоверение на имя Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. У другого члена экипажа был российский паспорт. О выживших членах экипажа не сообщалось, а большая часть самолета сгорела.

