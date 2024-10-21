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21 октября, 20:13

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CBS News: в США при столкновении вертолета с радиовышкой погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении вертолета с радиовышкой в США – СМИ

Фото: youtube.com/fox26houston

Четыре человека погибли в результате столкновение вертолета с радиовышкой в городе Хьюстон американского штата Техас. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на пожарных.

Все четверо погибших находились на борту воздушного судна, в том числе ребенок. При этом, как сообщает телеканал, в ночь, когда произошел инцидент, на радиовышке не работали фонари. Однако Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало официальное предупреждение о неисправности.

Сейчас Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) и FAA ведут расследование, уточнил телеканал.

О том, что вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас ,стало известно утром 21 октября. На месте происшествия были задействованы сотрудники полиции и пожарные, уточнили СМИ.

Новости мира: в США вертолет врезался в радиовышку

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