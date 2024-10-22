СБР Судана обнаружили черные ящики сбитого Ил-76

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Силы быстрого реагирования (СБР) Судана обнаружили черные ящики сбитого грузового самолета Ил-76, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника командующего СБР Аль-Баша Табика.

"Мы получили черные ящики. Мы извлечем всю информацию о самолете – из какого аэропорта он отправлялся, откуда он прибыл, и обо всех двигателях и операциях", – сказал ведомства.

По его словам, полученные данные обнародуют на пресс-конференции после расшифровки, которая требует технических процедур и обращения к экспертам.

Вечером 21 октября от СБР Судана поступила информация о сбитом грузовом самолете, на котором могли быть россияне. Посольство РФ в Судане в связи с этим находилось на связи с суданскими властями.

Позже СМИ писали, что СБР, участвующие в суданском конфликте, могли сбить грузовой самолет по ошибке, приняв его за военный. На самом деле был сбит Ил-76, а у одного из членов экипажа нашли удостоверение на имя Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией.

Позже стало известно, что Гранов – гражданин России, но не является сотрудником киргизского аэропорта Манас. Он также не имеет никакого отношения к системе аэропортов Киргизии.

У другого члена экипажа также был российский паспорт. Им оказался россиянин Антон Селиванец. По словам брата погибшего, мужчина часто бывал в местах военных конфликтов, доставлял туда гуманитарную помощь. Также родственник рассказал, что за несколько часов до крушения Селиванец прислал видео из самолета, снятое на высоте 8,5 тысячи метров.

Между тем о выживших членах экипажа не сообщалось. Также большая часть самолета сгорела.