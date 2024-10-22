Посольство РФ контактирует с властями Судана для выяснения деталей крушения Ил-76

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Посольство России находится на связи с властями Судана для выяснения всех обстоятельств крушения в Дарфуре транспортного самолета. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Кроме того, посольство занимается проверкой сведений о возможном нахождении на борту воздушного судна граждан РФ, уточнили в ведомстве.

О том, что воздушное судно Ил-76 было сбито, стало известно 21 октября. У одного из членов экипажа нашли удостоверение на имя Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией.

Установлено, что Гранов – гражданин РФ, но не сотрудник киргизского аэропорта Манас. Он также не имеет никакого отношения к системе аэропортов Киргизии.

Другим членом экипажа оказался россиянин Антон Селиванец. Как рассказал брат погибшего, мужчина часто бывал в местах военных конфликтов, доставлял туда гуманитарную помощь.

СБР Судана уже обнаружили черные ящики самолета. Эксперты планируют извлечь из них данные, а после предоставить их на пресс-конференции после расшифровки.

