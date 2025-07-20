Благоустройство около 160 км набережных вдоль Москва-реки запланировали к 2040 году

Благоустройство около 160 километров набережных вдоль Москва-реки запланировали к 2040 году. Об этом сообщил специалист управления по благоустройству городской среды департамента капитального ремонта Павел Наумов.

Он отметил, что в октябре 2025 запланирован запуск Пушкинской набережной, уже благоустроены четыре павильона и заканчивается сооружение двух павильонов.

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