20 июля, 14:30Город
Благоустройство около 160 км набережных вдоль Москва-реки запланировали к 2040 году
Благоустройство около 160 километров набережных вдоль Москва-реки запланировали к 2040 году. Об этом сообщил специалист управления по благоустройству городской среды департамента капитального ремонта Павел Наумов.
Он отметил, что в октябре 2025 запланирован запуск Пушкинской набережной, уже благоустроены четыре павильона и заканчивается сооружение двух павильонов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.