"Московский патруль": полицейские обнаружили наркоферму в Одинцове

В Одинцовском городском округе силовики обнаружили наркоферму. Двое москвичей арендовали дом в СНТ и оборудовали теплицу для выращивания конопли в одной из комнат.

В ходе осмотра жилища полицейские обнаружили и изъяли 29 кустов растений, визуально схожих с коноплей, 302 свертка с неизвестным веществом, электронные весы, термометр, а также различный упаковочный материал.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Подробнее – в программе "Московский патруль".