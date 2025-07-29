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29 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские обнаружили наркоферму в Одинцове

"Московский патруль": полицейские обнаружили наркоферму в Одинцове

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В Одинцовском городском округе силовики обнаружили наркоферму. Двое москвичей арендовали дом в СНТ и оборудовали теплицу для выращивания конопли в одной из комнат.

В ходе осмотра жилища полицейские обнаружили и изъяли 29 кустов растений, визуально схожих с коноплей, 302 свертка с неизвестным веществом, электронные весы, термометр, а также различный упаковочный материал.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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