Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 07:00

Происшествия

Новости регионов: в Бурятии площадь лесных пожаров выросла почти в 7 раз

Новости регионов: в Бурятии площадь лесных пожаров выросла почти в 7 раз

Новости мира: тайфун "Випха" обрушился на Гонконг

На севере Москвы ночью сгорели два автомобиля

Собянин: силы ПВО продолжают отражать попытки атаки БПЛА

Новости регионов: в Воронеже авто плавали по улицам из-за мощного ливня

Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву

Новости мира: пассажирский паром загорелся у берегов Индонезии

Собянин: средствами ПВО пресечена атака еще одного БПЛА на столицу

Новости мира: паром загорелся у берегов Индонезии

Два автомобиля столкнулись на Таракановском шоссе в Подмосковье

В Бурятии за выходные площадь лесных пожаров увеличилась почти в 7 раз и достигла 149 гектаров. По данным республиканского агентства лесного хозяйства, специалисты тушат 12 пожаров в семи районах. Угрозы для населенных пунктов нет. В тушении участвуют более двухсот человек и более 50 единиц техники.

На Камчатке после серии мощных землетрясений зафиксировали около 400 афтершоков. Самый сильный повторный толчок достигал 7,5 балла. Жители выходили на улицу, объявлялась угроза цунами, которую затем отменили. Медицинские, образовательные и социальные учреждения были обследованы, серьезных повреждений не обнаружено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика