Новости регионов: в Бурятии площадь лесных пожаров выросла почти в 7 раз

В Бурятии за выходные площадь лесных пожаров увеличилась почти в 7 раз и достигла 149 гектаров. По данным республиканского агентства лесного хозяйства, специалисты тушат 12 пожаров в семи районах. Угрозы для населенных пунктов нет. В тушении участвуют более двухсот человек и более 50 единиц техники.

На Камчатке после серии мощных землетрясений зафиксировали около 400 афтершоков. Самый сильный повторный толчок достигал 7,5 балла. Жители выходили на улицу, объявлялась угроза цунами, которую затем отменили. Медицинские, образовательные и социальные учреждения были обследованы, серьезных повреждений не обнаружено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.