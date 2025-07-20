Один человек погиб в ДТП с "Газелью" в Москве

Фото: телеграм-канал"ПРОКУРАТУРЫ МОСКВЫ"

Один человек погиб в ДТП с "Газелью" в Шоссейном проезде в Москве, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 25-летний водитель автомобиля марки BMW выехал на встречную полосу, после чего врезался в "Газель", которая от удара въехала в мачту городского освещения.

"В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, четверо его пассажиров 2003 и 2007 годов рождения госпитализированы с различными травмами, также пострадал водитель "Газели", – говорится в сообщении.

По данному факту проводится процессуальная проверка, заключили в прокуратуре.

Ранее на 12-м километре внешней стороны МКАД автобус MAN наехал на мужчину на юго-востоке Москвы, после чего по нему проехалась "Газель". По данным Госавтоинспекции, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В результате он умер на месте происшествия от полученных травм.