Новости мира: наводнение произошло в Пакистане

В Пакистане произошло сильное наводнение, вызванное проливными муссонными дождями. Под воду ушел город Хайдарабад. Разрушены дома, мосты, дороги, десятки деревень отрезаны от внешнего мира. Затоплены около 500 домов, число погибших достигло 117 человек.

Сильное наводнение также произошло на острове Ла-Мартиника в Мексике. Потоки воды уносят машины прямо по улицам. Остановить подтопление города пока не удается.

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