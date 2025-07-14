Токио столкнулся с наводнением после проливных дождей

В Токио произошло мощное наводнение. Причиной стали проливные дожди, которые вызвали резкий подъем уровня воды в одной из городских рек. Вода затопила железнодорожную станцию Сэйбу-Синдзюку.

Потоки воды обрушили потолок, ливни стекали по лестницам, а у турникетов уровень воды достигал щиколотки. Местные жители черпают воду подручными средствами у входов в дома, чтобы она не протекла внутрь.

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