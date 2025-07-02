Кот Урсик из Староладожского монастыря стал звездой в Сети

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Кот Урсик из Староладожского Никольского мужского монастыря прославился в Сети как "самый православный". Об этом сообщает Life.ru.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором рыжий кот лежит в храме во время службы. Настоятель монастыря отец Филарет в беседе с журналистами рассказал, что животному около года.

"Он пришел к нам сам. Вообще котики, которые у нас в монастыре живут, сами выбирают себе монахов, у кого жить <...> Он просто пришел в монастырь и нашел нашего отца Павла. Сам Урсик его выбрал, так он за ним ходит и без него не может", – указал он.

Священник добавил, что около 4 лет назад в монастырь так же пришел еще один кот Рыжик, который остался жить в обители.

По словам отца Филарета, Урсик не просто гуляет сам по себе, а иногда заходит на службу в храм. Животное отличается добротой и лаской, а также всегда готово дать себя погладить.

"Бывают проблемы житейские. Вот сядешь на скамейку, смотришь, он бегает, прибежит к тебе, обязательно залезет на колени, будет играться. Я думаю, что он все равно чувствует, когда нужна поддержка", – поделился настоятель.

Он напомнил, что частью христианской любви и служения ближнему можно считать в том числе заботу о животных. Отец Филарет привел в пример святого Силуана Афонского, который просил своего брата, монаха, бережно относиться к творению Божьему.



"Мы должны относиться с любовью и бережливостью к той природе, которую Создатель нам даровал, в том числе в виде наших кошек, собак и всякой живности", – заключил священник.

Ранее в соцсетях появились видео с котом Максвеллом, который бегал по району и терроризировал других кошек. Хозяин кота прикрепил к его ошейнику камеру и стал загружать в Сеть видеоролики. При этом в комментариях были споры об этичности – зрители беспокоились о благополучии Максвелла и безопасности других кошек, с которыми он дерется.