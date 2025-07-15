Десять человек госпитализировали после аварии на Профсоюзной улице

Десять человек госпитализировали после аварии с двумя электробусами на Профсоюзной улице.

По уточненной информации, всего за медицинской помощью обратились 14 человек. Одного из пострадавших – ребенка трех лет – на вертолете доставили в клинику доктора Рошаля. В Депздраве сообщили, что его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Остальным пострадавшим также оказывается вся необходимая помощь, все с травмами легкой или средней степени.

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