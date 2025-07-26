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26 июля, 09:15

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Роспотребнадзор опубликовал список разрешенных зон для купания в Москве

Роспотребнадзор опубликовал список разрешенных зон для купания в Москве

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Список разрешенных зон отдыха для купания в столице опубликовал Роспотребнадзор. Проверку прошли только 4 локации из 9. Среди них – Серебряный бор 2 и 3, Пионерский пруд и Тропарево.

Не рекомендуют купаться в Мещерском озере, Путяевском пруду № 1, Школьном и Черном озерах Зеленограда, а также в озере Белое. У нескольких водоемов можно загорать, но в воду заходить нельзя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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