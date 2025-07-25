25 июля, 14:30Общество
Похудение с помощью специальных препаратов обсудят в программе "Москва сегодня"
В 2025 году продажи некоторых препаратов для похудения выросли в 6 раз. Однако, по словам экспертов, без комплексного подхода они не гарантируют результата. Это значит, что корректировать питание и добавлять физические нагрузки все равно придется.
У москвичей есть отличная возможность заняться спортом на бесплатных тренировках. Как записаться на них и какие направления доступны?
Об этом – в программе "Москва сегодня" 26 июля в 10:20.