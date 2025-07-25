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25 июля, 14:30

Общество

Похудение с помощью специальных препаратов обсудят в программе "Москва сегодня"

Похудение с помощью специальных препаратов обсудят в программе "Москва сегодня"

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Больше половины случаев заражения штаммом коронавируса "Стратус" зафиксировано в Москве

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"Атмосфера": температура воздуха 22 градуса ожидается в Москве вечером 25 июля

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В 2025 году продажи некоторых препаратов для похудения выросли в 6 раз. Однако, по словам экспертов, без комплексного подхода они не гарантируют результата. Это значит, что корректировать питание и добавлять физические нагрузки все равно придется.

У москвичей есть отличная возможность заняться спортом на бесплатных тренировках. Как записаться на них и какие направления доступны?

Об этом – в программе "Москва сегодня" 26 июля в 10:20.

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