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24 июля, 12:30

Спорт

До 7 сентября москвичи и туристы могут поучаствовать в фестивале городских видов спорта

До 7 сентября москвичи и туристы могут поучаствовать в фестивале городских видов спорта

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Площадки "Московского спорта" открыты до 7 сентября

В столице проходит фестиваль городских видов спорта, который продлится до 7 сентября. Для жителей и гостей города подготовили спортивные площадки в разных районах Москвы.

В этом году мероприятия проходят у Большого городского пруда в Зеленограде, в парке Северного речного вокзала, парке "Фили" и зоне отдыха "Тропарево".

Кроме того, фестивальные локации открыты в парках "Сосенки" и "Печатники", в общественном пространстве на улице Академика Янгеля, а также в парке 850-летия Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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