Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 07:15

Общество

Юристы напомнили об ответственности за неуплату налогов от сдачи жилья в аренду

Юристы напомнили об ответственности за неуплату налогов от сдачи жилья в аренду

Москвичей начали приглашать на диспансеризацию по телефону

В России предложили запретить работу коллекторов

Синоптики пообещали до 17 градусов тепла в Москве 15 апреля

"Московский патруль": в МВД предупредили о новой мошеннической схеме с продажей "Оземпика"

Снежный покров в Подмосковье полностью растает к середине недели

Специалисты предупреждают о начале цветения березы в середине недели

К концу недели температура в Москве поднимется до 24 градусов

Резкое потепление в столице спровоцирует интенсивное выделение пыльцы

"Миллион вопросов": юрист рассказала, как решить семейный конфликт с помощью закона

Нелегальная сдача квартиры в аренду может грозить тюремным сроком. Об ответственности, в том числе уголовной, предупредили юристы. Чтобы избежать проблем с законом, необходимо уплачивать налог с дохода. Он составляет 13%, а более чем за 5 миллионов рублей в год – 15%.

Если собственник жилья не платил налог, ему грозит штраф в размере 40%. Уголовная ответственность может наступить, если общая сумма за три года превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществонедвижимостьвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика