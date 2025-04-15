Юристы напомнили об ответственности за неуплату налогов от сдачи жилья в аренду

Нелегальная сдача квартиры в аренду может грозить тюремным сроком. Об ответственности, в том числе уголовной, предупредили юристы. Чтобы избежать проблем с законом, необходимо уплачивать налог с дохода. Он составляет 13%, а более чем за 5 миллионов рублей в год – 15%.

Если собственник жилья не платил налог, ему грозит штраф в размере 40%. Уголовная ответственность может наступить, если общая сумма за три года превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей.

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