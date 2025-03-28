28 марта, 17:00Общество
"Доктор 24": аллерголог рассказала, как подготовиться к сезонному поллинозу
Весна пришла, а вместе с ней – аллергия. Что можно сделать заранее, чтобы подготовиться к поллинозу? За какое время до начала цветения нужно начать принимать антигистаминные?
Почему лекарства от аллергии могут ее спровоцировать? Что нужно надевать при выходе на улицу?
На эти и другие вопросы в программе в программе "Доктор 24" ответила врач-аллерголог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента Елена Шматкова.