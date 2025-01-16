Союз журналистов Москвы провел 35-й ежегодный прием в честь Дня российской печати. На мероприятии собрались руководители федеральных и столичных СМИ, а также обладатели премии "Золотые перья России".

Ha приеме победителям вручили награды за лучшие достижения в развитии российской медиаиндустрии в 2024 году. Особо были отмечены военные корреспонденты, военнослужащие, врачи и строители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

