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14 января, 07:45

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Собянин назвал инновационные решения, применяемые при строительстве медцентров

Собянин назвал инновационные решения, применяемые при строительстве медцентров

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Сеть медицинских учреждений Москвы проходит крупнейшую модернизацию в своей истории. Промежуточные итоги обновления больниц и поликлиник подвел Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, при строительстве используются инновационные технологии, делающие медицинские здания более функциональными и безопасными. Например, в медицинском центре "Коммунарка" применены энергоэффективные материалы и современные системы вентиляции. В корпусе лучевой терапии использовали монолитные конструкции стен и перекрытий повышенной толщины для обеспечения безопасности.

Центр имени Логинова проектировали с использованием шести программных платформ, что позволило создать точную модель объекта и улучшить его функциональность. А при строительстве больницы № 62 в Сколкове применили цифровые решения от российских IT-разработчиков, что помогло повысить точность проектирования и сократить сроки работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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