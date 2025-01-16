Режим повышенной готовности введен в Мурманской области из-за сильных дождей

Фото: телеграм-канал "Мурманск сейчас"

В Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за резких перепадов температуры, сильного дождя и гололедицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Все службы мобилизованы, наготове спасатели. Ситуацию держу на личном контроле, делается все необходимое, чтобы минимизировать все риски", – подчеркнул Чибис.

Губернатор Мурманской области также призвал жителей отказаться от каких-либо поездок. Если их не избежать, то следует быть предельно внимательными на дорогах.

Между тем в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение будет действовать с 09:00 18 января до 09:00 19 января. По данным синоптиков, местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Кроме того, сейчас в Москве и области действует желтый уровень опасности из-за гололедицы, он продлится до 21:00 19 января.

