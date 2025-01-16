Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за ветра на выходные

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра объявлен в столичном регионе на выходные, 18–19 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать с 09:00 18 января до 09:00 19 января. По данным синоптиков, местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Кроме того, сейчас в Москве и области действует желтый уровень опасности из-за гололедицы, он продлится до 21:00 19 января.

Между тем на следующей неделе москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. В понедельник и вторник, 20 и 21 января, существенных осадков не будет.

Ночная температура в эти дни ожидается отрицательная, преобладающая до минус 3–5. Дневная – от минус 1 до минус 3 градусов.

