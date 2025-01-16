Главный врач московской больницы рассказал об уровне современных операций

Врачам московских больниц доступно передовое оборудование для проведения операций. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал главный врач Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Александр Войновский.

По его словам, большинство операций проводится на самом высоком техническом уровне. Современные операционные оборудованы эндовидеохирургическими стойками и интраоперационными томографами. Также используется интраоперационная навигация, которая позволяет хирургам более точно определять локализацию патологических очагов и проводить прецизионные операции.

Большое интервью с Александром Войновским выйдет в четверг, 16 января, в эфире телеканала Москва 24.