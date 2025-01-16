Врач Лапа рассказала, кому грозят проблемы с сердцем

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Проблемы с сердцем могут развиться при сахарном диабете и ревматоидном артрите, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, диабет негативно влияет на сосуды.

"Сладкая кровь еще никому не продлевала жизнь. Идет разрушение капилляров, сосудов и потом доходит до сердца. Риск развития инфаркта и инсульта у диабетиков всегда выше, это известная статистика", – указала врач.



Людмила Лапа врач-терапевт При ревматоидном артрите происходит нападение собственного иммунитета на организм, поэтому риск появления проблем с сердцем также существует. Часто люди с таким диагнозом раньше умирают от сердечных проблем, чем от своего основного заболевания.

Кроме того, развитию проблем с сердцем способствует неправильный образ жизни, в частности недосып и курение, отметила терапевт.

Специалист посоветовала отказаться от вредных привычек, спать не менее восьми часов и соблюдать рекомендации врача.

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